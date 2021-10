Bau von größtem Windrad der Welt gestartet

Nachdem Ende September bereits der Turm der Riesen-Turbine aufgestellt wurde , hat Anfang dieser Woche der Generator für die SG 14-222 DD das Siemens-Gamesa-Werk im dänischen Brande verlassen, wie auch in einem vom Hersteller auf Twitter veröffentlichten Video zu sehen ist:

Für die 14MW-Turbine liegen bereits zahlreiche Bestellungen vor. Sie soll in Windparks vor der Küste des US-Bundesstaates Virginia, in Taiwan und in Großbritannien zum Einsatz kommen. Die ersten Anlagen sollen laut Siemens Gamesa 2024 ausgeliefert werden.