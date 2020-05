Große Sender-Vielfalt und problemlose Installation

Ich selbst kam noch nie in den Genuss von Pay-TV und war überrascht, was Sky den Nutzern an Sendervielfalt bietet. Viele Sender sind in HD vorhanden und man kann auch den Original-Ton auswählen. Ich als Crime-Fan wurde leider ein wenig enttäuscht, da nur am Wochenende bzw. Wochenanfang gute Crime-Serien auf den jeweiligen Sendern liefen. Trotzdem war ich sehr zufrieden mit dem Angebot und ich würde mir sicherlich ein Sky-Abo zulegen (gerade wenn es um Sportübertragungen geht).