Groupon bringt neue Webseite nach Österreich

Das Schnäppchen-Portal Groupon will sein Geschäft in Österreich und Deutschland ankurbeln. Die mit durchwachsenen Geschäftszahlen kämpfende US-Firma hat dazu am Montag eine überarbeitete Version ihrer Webseite vorgestellt, die sich bereits in den USA bewährt hatte.

Die neue Webseite soll mit einer effizienteren Suche die Kunden zum Stöbern in der Groupon-Datenbank anregen, während die Angebote ursprünglich vor allem per E-Mail-Newsletter verteilt wurden. " Groupon hat sich zu einem großen Online-Marktplatz entwickelt. Durch das stark vergrößerte Angebot war es nötig, die Suchfunktionen zu vereinfachen", erklärte Groupon-Chef Eric Lefkofsky in einer Aussendung.

Groupon ist seit 2008 rasant gewachsen und immer noch auf Expansionskurs, steckt aber in den roten Zahlen fest. Die Aktie kommt nicht aus dem Kurskeller. Lefkofsky, will Groupon verstärkt zur Plattform für lokale Angebote weiterentwickeln.