GTA V ist das meistverkaufte Videospiel 2013

Der Spiele-Publisher Take Two verkündete am Montag, dass Rockstars GTA V das meistverkaufte Spiel 2013 war. Obwohl das Spiel offiziell erst am 17.September in den Verkauf ging, wurden insgesamt 32,5 Millionen Kopien abgesetzt. Die Nachricht dürfte für viele wenig überraschend kommen, verkündete Take Two doch bereits drei Tage nach Verkaufsstart, dass das Spiel eine Milliarde US-Dollar Umsatz generiert hat. Mit 16,5 Millionen verkauften Kopien war es somit das am schnellsten verkaufte Videospiel aller Zeiten.

Dem Spiel dürften jedoch noch einige weitere Verkaufsrekorde bevorstehen, denn bislang gibt es lediglich Versionen für Playstation 3 und Xbox 360. Versionen für PC sowie die Next-Gen-Konsolen Xbox One und PlayStation 4 wurden zwar noch nicht bestätigt, gelten aber als relativ sicher.