Gut aber teuer: Jawbone Bluetooth-Box im Test

Der Hersteller Jawbone ist bis jetzt ausschließlich durch seine Bluetooth-Headsets in Erscheinung getreten. Mit der Jambox wagen sich die Kalifornier erstmals an eine Aktivbox, die ebenfalls mittels Bluetooth an die jeweilige Audioquelle angeschlossen wird. Bei Verbindung mit einem Handy dient die Jambox gleichzeitig auch als Freisprecheinrichtung.

Der erste Eindruck

Wie bei den Jawbone-Headsets wird auch bei der Jambox viel Wert auf Äußeres gelegt, der Luxusaspekt soll im Vordergrund stehen. Nicht umsonst wird die Box im Untertitel als “Diamant” bezeichnet, woran auch die Oberfläche erinnern soll. Geliefert wird die Jambox nicht in einer gewöhnlichen Schachtel, sondern in einer transparenten Kunststoff-Box, die mehr an eine kleine Vitrine als an eine Verpackung erinnert. Die Verarbeitung des 4 x 5,7 x 15,1 Zentimeter großen Gerätes macht einen guten Eindruck. Von außen sind keine Schrauben zu erkennen, an der Oberseite befinden sich drei Knöpfe, zwei für die Lautstärke und ein Eingabeknopf. Der Power-Schalter befindet sich an der Seite, daneben gibt es noch einen Micro-USB-Stecker, an dem die Box aufgeladen wird. Zusätzlich ist eine 3,5 Millimeter Kopfhörerbuchse verbaut, somit kann die Jambox auch von Geräten mit Audio versorgt werden, die Bluetooth nicht unterstützen. Mit 327 Gramm ist die Jambox alles andere als ein Leichtgewicht.