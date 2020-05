Hairgate: iPhone 6 reißt beim Telefonieren Haare aus

Nach #Bendgate kommt nun #Hairgate. Mehrere Kunden des iPhone 6 (zum Test) und iPhone 6 Plus (zum Test) haben sich beschwert, dass ihnen das Gerät Haare ausreißt. Schuld daran soll der Spalt zwischen dem Frontglas und dem Aluminium-Rahmen sein. Dieser ist laut den betroffenen Usern so groß, dass beim Telefonieren Bart- und Kopfhaare darin eingeklemmt werden. Nimmt man das iPhone zügig vom Ohr, reißt man sich so die eingeklemmten Haare aus.

Auf Twitter haben mehrere User ihren Unmut geäußert, einige haben deshalb angeblich das iPhone 6 zurückgegeben. Wenig überraschend macht sich die Twitter-Gemeinde, wie schon bei #Bendgate, mit verschiedenen Bildern über #Hairgate lustig.