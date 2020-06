Hands-on: Auf Tuchfühlung mit HPs Touchpad

Business und privat

Wichtig für den Einsatz im Unternehmen wird die Anbindung an „MS Exchange“ sein, genauso wie das vorinstallierte OpenOffice-Paket für Text- und Tabellenverarbeitung. Die Unterhaltung soll aber nicht zu kurz kommen. Für den DACH-Start verhandelt HP gerade mit großen Verlagen, damit diese digitale Magazine und Zeitungen in den „App Catalog“ stellen. Am Beispiel der „Time“-App stellte sich aber heraus, das das Umblättern solcher Digital-Hefte mit leichter Zeitverzögerung und somit nicht so flüssig wie am iPad dargestellt wird. Gleiches gilt für Titel aus dem ebenfalls vorinstallierten „Kindle Store“ von Amazon.

Viel smoother hingegen die Games: Bewegungsgesteuerte Flugzeugsimulationen werden vom Snapdragon-Prozessor reibungslos gerechnet, die Sensoren setzen die Bewegungen des Spielers gut um. Die Cam an der Vorderseite - auch eine rückseitige Linse wurde verzichtet – ist eng mit dem VoIP-Dienst Skype verzahnt, der vom Start weg fix an Bord ist.

Noch kein Preis

Zum genauen Verkaufspreis des Touchpad wollten sich die HP-Manager vor Ort nicht äußern. Orientieren werde man sich aber an den höherpreisigen Geräten, die bereits am Markt sind – die Preisgestaltung könnte somit ähnlich wie Apples iPad 2 sein. Möglich ist auch, dass Mobilfunker (in Deutschland wahrscheinlich Vodafone und O2) das Touchpad in Verbindung mit einem passenden 3G-Tarif ins Sortiment aufnehmen, Gespräche auch mit österreichischen Handy-Betreibern sollen bereits stattgefunden haben. Interessant wird auch die Docking-Station, die HP später für das Tablet auf den Markt bringen wird: Sie wird das Tablet kabellos per Induktion laden.