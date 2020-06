Hands-On mit dem Galaxy Note: Smartphone XXL

Das Samsung Galaxy Note versucht, den Spagat zwischen Smartphone und Tablet zu schaffen und will mit seinen 5,3 Zoll (15,3 Zentimeter) einen Mittelweg für die User bieten, denen Tablets zu groß und Smartphones zu klein sind. Das Display arbeitet mit einer Auflösung von 1280 mal 800 Pixel und der HD Super AMOLED Technologie. Als Prozessor kommt ein 1,4 GHz Dual Core zum Einsatz. Das Galaxy Note verfügt über zwei Kameras, die Hauptkamera an der Rückseite fotografiert mit 8 Megapixel und wird von einem LED-Blitz unterstützt, die Frontkamera macht Bilder mit einer Auflösung von maximal 2 Megapixel. Dem Gerät liegt ein Stift bei, mit dem es nach Belieben bedient werden kann. Das große Display verbraucht auch entsprechend Strom, das Galaxy Note verfügt daher über einen Akku mit 2500mAh. Wie lange in der Praxis damit der Betrieb möglich ist, ist derzeit noch offen.

Als Software kommt Android 2.3 (Gingerbread) zum Einsatz. Dabei bietet das Galaxy Note alle Funktionen, wie man sie auch von entsprechenden Smartphones kennt. Zusätzlich dazu wurden einige Programme von Samsung angepasst, um das volle Potenzial aus dem großen Display herauszuholen. Ein Beispiel ist etwa die E-Mail-App, welche nun über mehrere Spalten verfügt.