Hands-On mit dem Nokia 710, 800 und Asha

Lumia 800

des finnischen Handyherstellers, so Nokia-CEOStephen Elop bei der heutigen Präsentation. Dieses erste echteWindows Phone basiert nicht nur stark auf dem MeeGo-Handy N9, sondern ist mit diesem hardwaretechnisch bis auf wenige Änderungen fast deckungsgleich. Das Polycarbonat-Gehäuse ist dasselbe, die Größe ist ident und auch das Gewicht stimm fast überein. Beide nutzen eine Micro-SIM-Karte und haben keinen MicroSD-Kartenslot. Dashat 16GB internen Speicher.

Display

Der Hauptunterschied ist das Display. Damit die Windows-Phone-7-Softtouch-Tasten im N9-Gehäuse Platz finden, wurde das AMOLED-Display von 3,9 auf 3,7 Zoll verkleinert. Darüber befindet sich nach wie vor das gewölbte Glas. Dennoch sieht die Darstellung nicht ganz so brilliant aus wie beim N9 - wahrscheinlich, weil die runden Icons von MeeGo auf das Display abgestimmt waren, während die Windows-Phone-Kästchen nicht ganz so gut mit dem gewölbten Glas harmonieren. Möglich wäre auch, dass es am kleinen Auflösungsunterschied liegt: Das N9 hat 854x480 Pixel, das Lumia 800 800x480 Pixel.

Ein weiterer Unterschied: Das Lumia 800 hat keine Frontkamera. Der Akku hat, wie beim N9, 1450mah. Das Handling des Lumia 800 ist wie beim N9 gut, Größe, Form und das leicht raue Kunststoff-Gehäuse liegen gut in der Hand. Das 800 hat einen 1,4GHz-Prozessor, beim Hands-On sorgte er für eine ruckelfreie Bedienung. Das 800 wird etwa 500 Euro kosten und soll 2012 in Österreich erscheinen.