Hands-On: Sonys neue Tablets noch unausgereift

Schlechte Verarbeitung

In der Praxis können beide Tablets nicht durch ihre Verarbeitung punkten und sind eindeutig nicht, wie Sony CEO Howard Stringer im Rahmen der Pressekonferenz sagte, „die besten Geräte ihrer Klasse“. Sowohl das S als auch das P wirken in ihrem Plastikgehäuse eher billig und sind ein sprichwörtlicher Magnet für Fingerabdrücke. Metallverstärkungen sucht man vergeblich, was wohl auch ein Mitgrund dafür ist, dass das Tablet ungewöhnlich leicht wirkt und insgesamt nicht besonders gut in der Hand liegt. Beim S täuscht auch das extravagante, geschwungene Design nicht über die billige Verarbeitung hinweg. Durch das Design ist es jedoch angenehm möglich, das flach am Tisch liegende Tablet gut zu bedienen. Die zusammenklappbare P-Serie liegt durch die kompakte Größe zwar gut in der Hand, wirkt insgesamt aber ebenfalls nicht besonders wertig. Auch der Klappmechanismus hätte stabiler ausfallen können.

Die Software konnte nicht durch Schnelligkeit überzeugen. Von der „Quick View“ und „Quick Touch“ Technologie ist im ersten Moment wenig zu bemerken, die Tablets verhalten sich träge und lassen sich teilweise sogar weniger zügig bedienen als andere Honeycomb-Tablets ihrer Klasse.

Im Rahmen des Hands-On konnte auch die Spielefunktion der P-Serie getestet werden. Vorinstalliert war das PlayStation-1-Spiel Crash Bandicoot. Die Steuerung mithilfe der zwei Bildschirme funktioniert teilweise ganz gut, ist aber natürlich nicht mit einem Gamepad zu vergleichen. Insgesamt lief das Spiel aber sehr flüssig und machte durchaus Spaß.

Ersteindruck

Sony wird den Markt mit diesen Tablets nur sehr schwer von hinten aufrollen können. Verarbeitung und Software konnten bei den Vorführgeräten nicht überzeugen, auch wenn bei beidem durchaus gute Ansätze zu verzeichnen sind. Die Mängel könnte Sony teilweise bis zum Marktstart noch ausbügeln, ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Die S-Serie wird Ende September am europäischen Markt erscheinen. Die Variante mit WLAN und 16 GB Speicherplatz wird um 479 Euro erhältlich sein, die Variante mit 16GB und 3G wird auf etwa 599 Euro kommen. Die P-Serie soll im November um 599 Euro (4GB, 3G) erhältlich sein.