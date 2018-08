Happy Birthday iMac: Der Computer, der vor 20 Jahren Apple rettete

Wie der 2011 verstorbene Steve Jobs in einem Interview verriet, stand Apple 1997 mit dem Rücken zur Wand und war nur noch 90 Tage von der Pleite entfernt. Der Rivale Microsoft hatte den Hersteller aus Cupertino in die Enge getrieben. Jobs, der in den späten 90er-Jahren an die Spitze des Unternehmens zurückkehrte, leitete drastische Maßnahmen ein. Die Trendwende brachte der iMac, der als erstes Produkt unter Jobs wiedererlangter Herrschaft am 15. August 1998 präsentiert wurde (Im Video ab Minute 16).