Heimische Smartphone-App mit Stromspar-Tipps

Die Ratgeber App informiert zudem über die sparsamsten am österreichischen Markt verfügbaren Elektro- und Haushaltsgeräte. „Ob ein Elektrogerät auch energieeffizient ist, war bisher nicht einfach herauszufinden“, so Peter Bosek, Vorstand der Erste Bank Oesterreich, dessen Unternehmen Teil der WFF Climate Group ist und die App entwickelt hat. „Mit der App weiß man in ein paar Sekunden, ob das gewünschte Gerät ein Stromfresser ist.“

Übersichtlich und informativ

Der erste Eindruck, den die futurezone von der "WFF Ratgeber"-App gewonnen hat, ist positiv. Die Tipps sind brauchbar und man lernt tatsächlich Neues dabei. Die App ist zudem sehr übersichtlich gestaltet und gut erklärt. Es gibt je nach Kategorie unterschiedliche Empfehlungen. Teilweise wird auch die Technik, die dahinter steckt, schön beschrieben. So bekommt man etwa bei den TV-Geräten auch eine Erklärung, was der Unterschied zwischen LCD und Plasma ist.