HMZ-T1: Eyes-On mit Sonys 3D-Zukunft

Einsteigerfreundlich

Das auf der IFA in Berlin ausgestellte Modell lässt sich auch ohne Übung relativ rasch im richtigen Winkel auf dem Kopf aufsetzen. Dadurch, dass man so immer den gleichen Blickwinkel auf die beiden Displays hat, ist die 3D-Darstellung konstant und störungsfreier, als wenn man etwa vor einem 3D-TV-Gerät sitzt und seinen Kopf unwillkürlich bewegt. Laut Sony soll das 420 Gramm-schwere Gerät hauptsächlich am Hinterkopf und der Stirn fixiert sein. Im Test war nach einiger Zeit aber auch ein gewisser Druck auf der Nase spürbar, der mitunter unangenehm werden könnte.

Sobald das Gerät einmal am Kopf sitzt kann der Nutzer mittels zwei Schiebereglern an der Unterseite die genaue Position der Displays an seinen eigenen Kopf anpassen und sie seitlich verschieben. Die ideale Einstellung lässt sich so innerhalb weniger Sekunden bestimmen und dem 3D-Erlebnis steht nichts mehr im Wege. Bildeinstellungen wie Kontrast oder Farbe können über ein integriertes Menü getätigt werden, die Knöpfe um es zu steuern befinden sich ebenfalls an der Unterseite des Gestells.

Das Bild des HMZ-T1 wirkt klar, scharf und natürlich. Wie eine 19 Meter große Kinoleinwand kam es einem trotzdem nicht ganz vor, wenn auch die Darstellung insgesamt überzeugend war. Der 3D-Effekt wirkt auch ein gutes Stück natürlicher, als man es von einem herkömmlichen 3D-TV-Gerät kennt.

Auf der IFA konnte das HMZ-T1 in Verbindung mit einer PlayStation 3 und den Spielen Gran Turismo 5 und Killzone 3 getestet werden. Dadurch, dass man als Spieler nicht ständig auf den richtigen Blickwinkel zum Bildschirm achten musste, konnte man sich voll auf das Spiel konzentrieren.

Ersteindruck

Mit dem HMZ-T1 hat Sony gekonnt vorgezeigt, in welche Richtung Heimkino-3D vielleicht gehen könnte. Besonders für Gamer könnte das Produkt interessant sein, da hiermit wirklich ein 3D-Erlebnis ohne Stolpersteine geliefert werden und sich der Spieler völlig auf das Spiel einlassen kann. Ein kleiner Wermutstropfen ist trotzdem die permanente Verkabelung.

Bei einem Preis von rund 800 Euro bleibt abzuwarten, ob sich für das Produkt ein ausreichend großer Markt finden lässt. Das HMZ-T1 soll im November in Österreich erscheinen.