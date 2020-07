HP zeigt Ultrabooks und erfindet Sleekbooks

Gleich sechs neue Ultrabooks und Sleekbooks hat HP auf seiner Veranstaltung HP Global Influencer Summit in Shanghai vorgestellt. Den Begriff Sleekbook verwendet HP für Notebooks, deren Gewicht und Größe Ultrabooks entsprechen aber AMD-Prozessoren nutzen oder auf normale Festplatten statt SSDs setzen. Diese sind etwas günstiger als Ultrabooks. So will HP den anderen Anbietern von „echten" Ultrabooks, wie Asus und Acer, den zukunftsträchtigen Ultrabook-Markt abgraben.