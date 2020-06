HTC One V im Test: Ein geknickter Androide

Display - One X "light"

Wie auch das Spitzenmodell der One-Serie, das X, setzt das V auf ein Display mit Super LCD 2-Technologie. Doch klarerweise muss man hier einige Abstriche im Vergleich zum 4,7 Zoll großen HD-Display des Flaggschiffs machen. Das 3,7 Zoll große Display hat lediglich eine Auflösung von 480x800 Pixel und somit eine Pixeldichte von 252 Pixel per Inch. Das liegt auf dem selben Niveau wie das des One S (256 ppi), aber deutlich unter dem One X (312 ppi). Obwohl die beiden Modelle in der Pixeldichte nahezu gleichauf liegen, ist es, im Gegensatz zum S, beim V sehr schwer einzelne Pixel zu erkennen. Auch die "scharfkantigen" Ränder, die beim Super AMOLED Display des One S zu beobachten waren, sind hier nicht vorhanden.

Dafür büßt das Display des One V allerdings etwas an Helligkeit ein, bleibt aber trotz alledem auch im Tageslicht gut lesbar. Auch die Farben wirken im Vergleich zum Super AMOLED-Dispay etwas blass. Dafür überzeugt das Weiß des Super LCD 2-Displays eher. Auch der Betrachtungswinkel des Displays ist herausragend. Die Farben bleiben selbst aus dem kleinsten Winkel gleich und das Bild scharf.

Kamera

Die Kamera setzt, wie die beiden anderen Geräte der One-Serie, auf die eigens entwickelte ImageSense-Technologie. Dazu zählen neben dem ImageChip auch einige Anpassungen in der Kamerasoftware, die nun auch Serienbildaufnahme und einige Softwarefilter mitliefert. Die Kamera ist nahezu baugleich mit den Kameras des S und X, bietet jedoch nur eine Auflösung von 5 Megapixeln. Auch die Videoaufnahme ist nur bis 720p möglich. Alle anderen Funktionen, wie Schnappschüsse während der Videoaufnahme, Gesichtserkennung sowie Lächelaufnahme sind mit an Bord. Eine Frontkamera fehlt beim One V, sodass Gesichtsentsperrung per "Face Unlock" nicht möglich ist.

Internes

Bei der Ausstattung zeigt sich HTC etwas zurückhaltend. Lediglich 4 GB an Telefonspeicher, wovon im Test allerdings lediglich ein Gigabyte zum Speichern von Apps und anderen Inhalten zur Verfügung stand. Sehr mager, der Speicher lässt sich allerdings per microSD auf bis zu 32 GB erweitern. Auch bei den Schnittstellen erhält der Benutzer nur Schonkost: WLAN (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, 3,5-mm-Audioanschluss und eine Micro-USB-Schnittstelle. Es fehlt die Unterstützung für DLNA und MHL, über das beim One S und X ein HDMI-Adapter angeschlossen werden kann.

Laufzeit

Das One V gibt sich deutlich genügsamer als dessen "Geschwister". Das dürfte auch am Snapdragon S2 liegen, der im Zusammenspiel mit dem 1.500 mAh Akku auch bei intensiver Nutzung knappe 10 bis 12 Stunden durchhält. Bei moderater Nutzung kommt das One V bis zu zwei Tage ohne Ladegerät aus. Der Akku ist fest verbaut.

Software

Wie auch bei den anderen Geräten der One-Serie ist hier Android 4.0.3 mit Sense 4.0 im Einsatz. Doch da die Leistung des One V deutlich niedriger ist, wurde auf einige Effekte verzichtet. Widgets bleiben starr und ohne Animationen, der Übergang zwischen den Homescreens ist schlicht und ohne 3D-Effekte. Auch die dynamischen Lockscreens mit Informationen zu Wetter, Aktien oder Sozialen Netzwerken sind auf dem One V nicht verfügbar. Lediglich das Starten von vordefinierten Anwendungen wie SMS oder E-Mail ist nach wie vor über den Lockscreen möglich. Weitere Abstriche müssen allerdings nicht gemacht werden.

Performance - der wunde Punkt

In den Benchmarks sorgt das One V nicht für überwältigende Ergebnisse. Der doch etwas betagtere Snapdragon S2 von Qualcomm, der bereits im HTC Desire HD zum Einsatz kam, bietet lediglich eine mit dem Samsung Galaxy S vergleichbare Leistung. Das mag zwar reichen um die (reduzierten) Effekte der Sense-Oberfläche flüssig darzustellen, doch aus GTA 3 wird zeitweise ein Daumenkino. Für das Spielen unzureichend, für den alltäglichen Gebrauch und den gelegentlichen Videodreh in 720p ausreichend.

Fazit

Das HTC One V ist ein solides Smartphone in schlichter, aber dennoch ansprechender Optik. Da HTC leider - mit Ausnahme der Kamera - veraltete Technik verbaut, ist das One V als Einsteigermodell in dieser Preisklasse aufgrund der harten Konkurrenz nur mäßig interessant. Sollte der Preis auf 200 Euro fallen, ist das One V eine ernstzunehmende Option. Doch in der derzeitigen Form ist es nur ein schwaches Upgrade für Fans des HTC Legend und des berühmten Knicks.

Alternativen

Für etwas weniger Geld (250 Euro) erhält man bereits jetzt mit dem Nokia Lumia 710 ein Smartphone in der gleichen Größe, das über einen etwas stärkeren Prozessor verfügt. Auch das Samsung Galaxy W (250 Euro) setzt auf den selben 1,4 GHz starken Qualcomm-Prozessor und ist im direkten Vergleich mit dem Lumia 710 deutlich leichter (110 g). Das Motorola Atrix liegt auf dem selben Preisniveau wie das One V und bietet einen etwas größeren qHD-Bildschirm (960x540 bei 4 Zoll). Derzeit gibt es allerdings noch kein Update auf Androids aktuelle Version Ice Cream Sandwich. Dieses wurde allerdings für das dritte Quartal in Aussicht gestellt.