HTC One X im Test: Stark und unauffällig

Handling

Die Rückseite des Gehäuses ist nicht strukturiert, auch nicht wirklich rau, weist aber rutschfeste Eigenschaften auf. Die Kanten sind an allen Rändern abgerundet, wodurch das Handy gut in der Hand liegt. Die Lautstärken-Tasten an der rechten Seite sind angenehm groß, wodurch auch die flache Höhe nicht negativ auffällt. Der Standby-Schalter ist, wie bei HTC-Geräten üblich, wieder an der Oberseite. Bei einer Display-Diagonale von 4,7 Zoll ist dieser nicht gerade einfach zu erreichen.

Die drei Softtouch-Tasten an der Unterseite reagieren flott und präzise. Im Dunkeln sind die Tasten automatisch solange beleuchtet, bis auch das Dispay eingeschaltet ist.

Um die Micro-SIM-Karte einzulegen, wird, ganz im Stil vom iPhone, mit einem kleinen Metallstift in ein Loch an der Oberseite des Gehäuses gestochen. Der Metallstift ist im Lieferumfang enthalten – sollte er mal verloren gehen, hilft die Büroklammer aus.

Display

Das 4,7 Zoll große Display ist eine der größten Stärken des One X. Es ist ein Super-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Im Gegensatz zu Samsungs PenTile-Displays ist es eine echte 720p Auflösung, ohne den Einsatz von Subpixeln. Die Darstellung ist sehr scharf, die Farben sind kräftig und dabei natürlicher als bei AMOLED-Displays. Im direkten Vergleich fällt besonders Weiß angenehm auf. Beim One X ist es wirklich weiß, während es beim Galaxy Nexus einen Blaustich hat.

Die maximale Helligkeit ist ausreichend, um auch bei direktem Sonnenlicht noch etwas zu erkennen. Die automatische Helligkeitsregelung des Displays ist tendenziell zu hell. Das beansprucht den nur 1800mAh Akku noch zusätzlich und ist Mitgrund für die eher enttäuschende Akkulaufzeit.

Software

Wie auch das One S nutzt das One X Android 4.0.3 mit HTCs eigener Oberfläche Sense. Die Version 4 von Sense sieht auf dem 4,7-Zoll-Display zwar gut aus, aber immer noch altmodisch, im Vergleich zur puren Android 4.0-Oberfläche. Lediglich die Tab-Anzeige, die geöffnete Apps als zur Seite durchscrollbare Fenster anzeigt, wirkt modern. Als Trost gibt es dafür Sense-übliche Zuckerl, wie das automatische Lauterstellen des Klingeltons, wenn sich das Smartphone in der Hosentasche befindet oder die Möglichkeit im Browser per Schnelleinstellung Flash ein- oder auszuschalten und die Desktop-Seite statt der mobilen Website anzeigen zu lassen.

Leistung

Die 1,5GHz Quad-Core-CPU unterliegt zwar im Benchmark dem Dual-Core-Prozessor des One S, liefert aber genügend Leistung. Im Vergleich mit dem Galaxy Nexus ist aber kein klarer Sieger auszumachen. So lädt zwar die Kamera-App beim One X deutlich schneller, dafür ist das Galaxy Nexus beim Laden anderer Apps einen Hauch flotter. Ein wenig lästig ist, dass selbst durch das Deaktivieren der Animationen einige Animationen von Sense bleiben, die das One X zeitweise träger erscheinen lassen, als es eigentlich ist.

Enttäuschend ist die Ausdauer des One X. Der 1800mAh-Akku ist bei normaler Nutzung am Ende des Tages leer. Hauptursache dürfte das Super-LCD-Display sein, dessen Qualität zwar ausgezeichnet, aber auch entsprechend stromhungrig ist. Der Akku ist genauso fix eingebaut wie der Speicher von 32GB – einen MicroSD-Kartenslot gibt es nicht. Dafür ist aber ein NFC-Modul vorhanden.

Die Tonqualität beim Telefonieren ist in Ordnung, jedoch ist der Gesprächspartner oft etwas zu leise zu hören, obwohl die Lautstärke auf der maximalen Stufe ist.

Negativ fällt die hohe Temperaturentwicklung des One X auf. Surfen im WLAN, über 3G oder Telefonieren von mehr als 15 Minuten Länge heizen das One X deutlich höher als die eigene Körpertemperatur auf, was nicht besonders angenehm ist, wenn man es danach in die Hosentasche steckt.

Die Kamera entspricht der des One S. Sie liefert meist gute Ergebnisse, nur die für HTC-übliche, etwas zu starke Komprimierung ist auch hier wieder bemerkbar, wenn man die Fotos auf einem größeren Display (Flat-TV, Bildschirm) betrachtet. Vorbildlich sind die verschiedenen Filter und Modi, wie HDR-Fotografie und der Panorama-Modus.

Fazit

Das One X gehört aufgrund seiner Ausstattungsmerkmale, des hervorragenden Displays und der guten Verarbeitung zu den besten Android-Smartphones, die derzeit verfügbar sind. Eine Alleinherrschaft an deren Spitze gelingt ihm aber nicht, aufgrund der zu geringen Akku-Laufzeit und der Zwangsbeglückung mit Sense. Sense 4.0 ist zwar nicht schlecht aber es hat einfach einen leicht angestaubten Beigeschmack.