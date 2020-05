HTC zeigt GoPro-Rivalen Re und Selfie-Smartphone

Das erlaubt Untertauchen bis zu einem Meter Tiefe für 30 Minuten. Drei Mikrofone sollen die Videoaufnahme verbessern sowie mit Active Noise Cancelling die Sprachqualität beim Telefonieren verbessern. Die Ausstattung ist gleichauf mit jener des HTC One M8. Es wurden ein Qualcomm Snapdragon 801, zwei Gigabyte RAM sowie 16 Gigabyte an interner Speicher (erweiterbar per microSD-Karte) verbaut. Zudem sind die Boomsound-Lautsprecher mit an Bord. Der Akku ist nicht tauschbar und mit 2.400 mAh eher knapp bemessen. Das Smartphone wird hierzulande für 529 Euro (UVP) verfügbar sein.