Huawei Mate 30 ohne Google: Kann das gutgehen?

Installer finden

Die einfachste Lösung ist das Nutzen sogenannter Installer. Davon werden in der Regel zwei benötigt. Der Erste ist der GMS Installer. Das steht für Google Mobile Services. Dabei handelt es sich um das Grundgerüst. Ohne GMS läuft keine Google-App. Das Problem bei GMS ist, dass davon unterschiedliche Versionen existieren. Je nach Hersteller und Baujahr muss die richtige gefunden werden. Die zwei populärsten GMS-Pakete sind der „GMS Installer“ ( Smartphones älter als 2018) und „GMSanzhuangqi“ (Modelle ab 2018). Diese funktionieren für die meisten chinesischen Smartphones, aber nicht für alle.

Im zweiten Schritt wird der „ Google Installer“ benötigt. Dieser enthält die eigentlichen Google-Apps, wie Play Store, Maps und Gmail. Die aktuellste Version ist „Google Installer APK V3.0“. Will man nicht alle Google-Apps installieren, sondern etwa nur den Play Store, kann man diesen einzeln herunterladen. Achtung: Zuvor muss Play Services installiert werden, sonst funktioniert der Play Store nicht.

APKs installieren

Die Installer enthalten zwar Google-Software und -Apps, werden aber von Drittanbietern gemacht und wiederum von anderen Anbietern zum Download bereitgestellt. Hier besteht immer die Gefahr, dass man sich Schadsoftware miteinfängt, weshalb man nur seriöse Websites als Quelle für die Installer und APKs nutzen sollte.

Die Installer bzw. einzelne Apps, wie Play Services und Play Store, werden im APK-Format auf das Smartphone geladen. Über den Datei Manager bzw. Browser des Smartphones wird die Datei ausgewählt. Eine Warnung poppt auf – hier muss gewählt werden, dass die Installation der App aus unbekannter Quelle zugelassen wird.

„Einfacher“ Prozess

Wie will Huawei diesen Prozess „einfach“ machen? Das wird man wohl frühestens bei der Präsentation des Huawei Mate 30 am 19. September erfahren. Denkbar ist, dass Huawei in seinem eigenen App Store, die „AppGallery“, die benötigen Installer bereitstellt. Im Idealfall sind der GMS und Google Installer dann in ein Paket zusammengefasst. Am Startbildschirm des Smartphones könnte ein Link gelegt werden, etwa mit der Beschriftung „ Google Apps installieren“, der direkt zu diesem Paket in der AppGallery führt.

Huawei muss dabei darauf achten, dass diese Lösung nicht gegen das US-Embargo verstößt. Sonst könnte möglicherweise der Verkauf des Mate 30 in den USA verboten werden. Google selbst wird diese Lösung dulden. Schließlich hat man sich auch bei der US-Regierung dafür eingesetzt, dass Huawei weiter mit Software versorgt werden darf. Denn sollte Huawei zukünftig ein eigenes Betriebssystem verwenden, würde der zweitgrößte Handy-Hersteller der Welt auf Android verzichten – Google hätte schlagartig einen neuen, großen Konkurrenten.