Huawei Mate 30: Fotos aller vier Modelle aufgetaucht

Erstes Huawei-Phone ohne Google-Apps

Vorgestellt werden das Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro am 19. September in München. Aktuell sieht es so aus, als würden die beiden Geräten ohne Google-Apps erscheinen, da dem US-Unternehmen von der Regierung verboten wurde, ihre Dienste an Huawei zu liefern.

Es ist aber davon auszugehen, dass Huawei an einem Workaround arbeitet, sodass Mate 30-Nutzer die Google-Dienste im Nachhinein installieren können. Das hat Huawei-CEO Richard Yu auf der IFA in Berlin angekündigt.