Huawei Nova 4 folgt dem Anti-Notch-Trend

Zumindest am Datenblatt will Huawei mit seinem neuen Nova 4 anscheinend protzen. Im neuen Mittelklasse-Smartphone ist eine Hauptkamera mit nicht weniger als 48 Megapixeln verbaut. Zusätzlich stehen daneben auch ein Tiefenschärfensensor und ein Superweitwinkelobjektiv zur Verfügung. Dem Foto-Fokus der Serie entspricht auch die Kamera an der Frontseite. Die ist wie beim kürzlich vorgestellten Samsung Galaxy A8S und dem Honor View 20 in der Ecke direkt ins Display integriert – auch Huawei möchte den Notch wie viele andere Hersteller anscheinend auch wieder verbannen.