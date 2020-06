Huawei Watch im Hands-On: Mehr Rund geht nicht

Das Design der Huawei Watch mag wuchtig wirken, doch tatsächlich ist sie eine der derzeit kleinsten Smartwatches. Mit einem Durchmesser von 42 Millimetern ist sie deutlich kleiner als die Moto 360 und LG G Watch R (beide 46 Millimeter). So dürfte sie auch auf dünneren Armen nicht überdimensioniert wirken und soll sowohl von Männer als auch Frauen getragen werden.

Das ist auch der Plan des chinesischen Konzerns, der zum Start mehrere Armbänder anbieten will. Die auf der Messe gezeigten Leder- und Kunststoff-Bänder machten einen guten Eindruck, man kann die Bänder aber auch selbst tauschen und eigene 18-mm-Armbänder verwenden.

Da die wenigen Demo-Geräte etwas unglücklich am Stand fixiert waren, ließ sich der Tragekomfort nicht wirklich beurteilen. Die Stahl-Rückseite fühlt sich aber deutlich angenehmer und wertiger an als die glatte Rückseite der Moto 360.

Das dürfte wohl auch an der „Standard-Ausstattung“ liegen, die mittlerweile in nahezu jeder Android-Wear-Smartwatch zu finden ist: Qualcomm Snapdragon 400, 512 Megabyte RAM sowie vier Gigabyte an internem Speicher. Positiv fiel vor allem der helle, 1,4 Zoll große AMOLED-Bildschirm auf, der tatsächlich ohne sichtbaren Rand auskommt.