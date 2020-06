Hyperwords: Jedes Wort ein Link

Lösung für Websites und Wordpress

Im August soll eine Hyperwords-Lösung für Server und die Blog-Software Wordpress veröffentlicht werden. Damit können Betreiber von Websites und Wordpress-Blogs ihren Besuchern die Funktionalitäten der Software zur Verfügung stellen. Getestet werden kann die Hyperwords-Lösung für Websites unter anderem auf der Seite des britischen Schauspielers und Autors Stephen Fry und auf einer Online-Version von Doug Engelbarts bahnbrechenden Text "Augementing Human Intellect: A Conceptual Framework" (1962).

Pionier als Inspiration

Engelbarts Schaffen nennt der Hyperwords-Gründer als wesentliche Inspiration für seine Arbeit. Den US-Computerwissenschaftler und sein Werk hat Hegland auch filmisch dokumentiert. Auf der Website Invisible Revolution können mehrere Stunden Videomaterial angesehen werden, die unter anderem Interviews mit Engelbart und seinen Weggefährten enthalten. Auch Engelbarts legendäre Präsentation des oN-Line Systems (NLS) des Augmentation Research Center ( ARC) am Standford Research Institute aus dem Jahr 1968, in der Engelbart erstmals eine Computermaus vorführte, steht dort zum Abruf bereit.

Prominentes Beratergremium

Mit Engelbart ist Hegland nach wie vor in Kontakt. Er sitzt im Beratergremium von Heglands Hyperwords Company, die aus einem Forschungsprojekt am University College London Interaction Center (ULIC) hervorgegangen ist. In dem Beirat ist auch Ted Nelson vertreten, dessen Konzept zum Computernetzwerk Xanadu aus den 1960er Jahren die Möglichkeiten der Interaktion mit Texten im heutigen World Wide Web vergleichsweise trivial erscheinen lässt. Auch Vint Cerf, einer der "Väter des Internet" und heutiger Internet-Evangelist bei Google, und der US-Computerwissenschaftler und Betreiber der IP-Mailingsliste Dave Farber gehören dem Beirat an. "Uns sind dieselben Themen wichtig", sagt Hegland: "Mit ihnen zu diskutieren ist großartig. Sie haben mir auch viele Türen geöffnet."

Eine Million Downloads

Bislang seien die Hyperword-Plug-ins rund eine Million Mal heruntergeladen worden, erzählt Hegland. Die Verbreitung des Tools bleibe jedoch hinter seinen Erwartungen zurück. Verbesserte Versionen für Firefox und Chrome, die ebenfalls im August ausgeliefert werden und verstärkte Marketingbemühungen sollen das ändern, hofft der der Hyperwords-Gründer.