IFA: Hands-On mit dem Samsung Galaxy Tab 7.7

Nimmt man Samsungs Galaxy Tab 7.7 zum ersten Mal in die Hand, überrascht das geringe Gewicht von 335 Gramm und die schlanke Linie von 7,89mm. Im Vergleich wirkt das allererste Galaxy Tab (7-Zoll-Display) fast schon antik. Trotz Plastikrahmen und Aluminiumdeckel an der Rückseite wirkt das 7.7 hochwertig und robust. Der Preis des niedrigen Gewichts kommt jedoch wieder beim Material zum Vorschein: Die Rückseite lässt sich mit dem Finger leicht eindrücken, allerdings nicht so stark wie beim Galaxy Tab 10.1.

Das 7,7-Zoll-Display hält den Formfaktor klein genug, damit das Tablet in die Hosentasche einer Männerjeans passt. Stört die rechteckige Ausbeulung am Oberschenkel das modische Empfinden, kann das 7.7 auch (gerade noch) in der Sakko-Innentasche untergebracht werden.

Nicht nur die Größe des Touchscreens ist ungewöhnlich: Es handelt sich um ein Super-AMOLED-Plus-Display. Das 7.7 ist damit das erste Android-Tablet, das diese Technologie nutzt. Das Display hat, wie auch das 10.1, eine Auflösung von 1280x800 Pixel. Durch die hohe Pixeldichte ist die Darstellung extrem scharf und die Super-AMOLED-Plus-Technik sorgt für gute Kontraste und satte Farbdarstellung, auch wenn das Display auf maximale Helligkeit eingestellt ist. Positiv fiel im Kurztest auf, dass die automatische Helligkeitsanpassung des Displays präziser arbeitet, als beim Galaxy Tab 10.1.

Verbindung mit dem Web nimmt das 7.7 mit HSPA+ mit bis zu 21Mbit/s auf. Bei WLAN-Verbindungen soll WiFi-Channel-Bonding zwei WLAN-Kanäle zusammenlegen und so die Download-Geschwindigkeit erhöhen. Der Akku hat eine Kapazität von 5100mAh.