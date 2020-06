IKEA produziert eigenes Fernseher-Set

Zusammenarbeit mit chinesischem Unternehmen

IKEA stellt Uppleva zusammen mit dem chinesischen Unternehmen TCL Multimedia her. Gemeinsam versucht man nun, ein neues Konzept, bei dem Elektronik und Einrichtung in einem Stück gekauft werden kann, einzuführen, wobei Kunden verschiedene Designs zur Auswahl stehen. "Das ist ein großer Schritt für uns. Wir werden ein Angebot haben, das einzigartig am Markt ist", meint IKEAs Wohnzimmer-Chef Magnus Bondesson gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Start im Sommer

Die neue TV-Möbel-Kombination soll zunächst im Juni in fünf europäischen Städten auf den Markt kommen. Im Herbst soll Uppleva in sieben europäischen Ländern erhältlich sein. Die Preise sollen bei ca. 730 Euro beginnen. Tolgu Oncu, IKEAs Verkaufs-Chef in Schweden, zeigt sich überzeugt vom Erfolg des Konzepts: "Wir haben klare Signale von Kundenseite, dass es ein Bedürfnis danach gibt, Heim-Elektronik kaufen und mit der eigenen Einrichtung auf einfache Weise kombinieren zu können."

Ob Uppleva jemals in Österreich in den Handel kommen wird, ist laut Ikea noch unklar. Ein Verkaufsstart hierzulande sei aber bei guten Verkaufszahlen in anderen Ländern ab 2013 vorstellbar.