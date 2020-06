Im Test: Mass Effect 3 mit Sprachsteuerung

Dass der Actionanteil größer ausfällt, liegt nicht nur an Verfolgungsjagden mit riesigen Roboter-Mechs, sondern auch an den Sprachkommandos – zumindest in der Xbox360-Version. In dieser werden über Kinect Sprachkommandos unterstützt. Bisher musste man, um seinen zwei Begleitern Befehle zu geben, die Waffe zu wechseln oder Fähigkeiten anzuwenden, das Radial-Menü öffnen. Jedes Mal wenn es geöffnet wird, pausiert das Spiel im Hintergrund. Mit den Sprachkommandos entfällt die erzwungene Pause.

Dem Spieler stehen eine Reihe von Kommandos zur Verfügung. Sagt man etwa "Sniper Rifle" wird die Waffe angewählt, "Adrenaline Rush" führt die Spezialfähigkeit aus. Auch den Begleitern können so Kommandos gegeben werden. "James Move" lässt James zur Cursorposition laufen und mit "Liara Stasis" setzt die Begleiterin ihre Spezialfähigeit gegen den markierten Feind ein.

Im Hands-On mit einer Vorversion des Spiels wurden die Kommandos in neun von zehn Fällen sofort erkannt. Das Spiel wurde mit einer 5.1-Anlage in normaler Gaming-Lautstärke gespielt, der Flat-TV und die Kinect-Einheit waren etwa drei Meter vom Spieler entfernt. Eine Kalibrierung des Systems ist nicht notwendig. Drei Personen im Raum konnten problemlos Sprachbefehle geben. Der Nachteil: Wer gehässige Zuschauer hat, sollte die bei Mass Effect 3 besser aus dem Zimmer verbannen, da sie sonst per Sprachbefehl in ungünstigen Momenten etwa auf eine nicht geeignete Waffe wechseln könnten – ohne, dass der Spieler das will.

Videobeispiel für die Sprachbefehle in Mass Effect 3: