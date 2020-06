Im Test: Sport-Walkman ohne Kabel und Tadel

Stimme statt Display

Bedient wird der Walkman mittels Knöpfen an der Unterseite der beiden Ohrteile. Play/Pause, Vor/Zurück, Lauter/Leiser und Shuffle oder nicht Shuffle, das sind hier die Optionen. Ob man während des Tragens den richtigen Knopf erwischt hat, merkt man an einem Piepsen (bei Vor/Zurück), der Lautstärke (eh klar) oder einer sexy Frauenstimme, die einem "Play" oder "Shuffle on" ins Ohr haucht. Zwischen Musik-Ordnern wechselt man mit Druck auf die Vor/Zurück-Wippe für mehr als eine Sekunde, wobei man von der Frauenstimme mit "Next Folder" bzw. "Previous Folder" informiert wird. An und Aus geschalten wird das Gerät mit einem Schieberegler am rechten Ohrteil.

Hält man den Play-Knopf länger als eine Sekunde gedrückt, wechselt man in den so genannten "Zappin"-Modus, eine Vorschau-Funktion, bei der nur die ersten vier Sekunden jedes Musik-Titels angespielt werden. Drückt man während der Zappin-Wiedergabe abermals länger als eine Sekunde die Play-Taste, werden aus vier Sekunden 15 Sekunden Vorschau. Die Frau sagt "Zappin long", beim Zurückwechseln "Zappin short". Will man einen der auf diese Weise durchstöberten Titel weiterspielen lassen, drückt man wiederum kurz auf Play. Das alles klingt auch in der Bedienungsanleitung kompliziert, ist in der Praxis aber einfach.