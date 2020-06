Infamous Second Son: „Batman könnte wirklich passieren“

Die Handlung findet in Seattle statt. Warum nicht New York oder eine andere Metropole, die mehr Menschen weltweit kennen?

Genau das ist der Grund! Wir bringen Spieler zu einem Ort, an dem sie noch nie waren und lassen sie etwas machen, das sie vorher noch nie gemacht haben. Videospiele, speziell Open World Games, sind eine günstige Möglichkeit, Urlaub an einem neuen Ort zu machen. Wir dachten auch, dass Seattle der perfekte Ort ist, an dem Delsin, die Spielfigur von Second Son, seine Kräfte eindrucksvoll zur Schau stellen kann.

Außerdem ist unser Spielestudio dort. Deshalb wussten wir, wir können perfekt das Gefühl erzeugen, dass der Spieler wirklich in den Straßen von Seattle ist.

Klingt ein bisschen so, als wärt ihr faul gewesen. Hey, lassen wir Second Son in Seattle spielen, da müssen wir nur vor die Tür gehen anstatt für das Location Scouting zu reisen.

(Lacht) Ich will ehrlich sein: Wir waren besorgt, ob wir die Stadt nur wählen, weil wir hier leben, oder um wirklich das bestmögliche Spiel zu machen. Als wir dann mit der Arbeit begonnen haben, haben wir versucht all die Details korrekt in Second Son umzusetzen. Unser Audio-Mitarbeiter hat etwa das Vogel-Gezwitscher in den Bäumen zu drei Tageszeiten aufgenommen, morgens, mittags und abends. Wir haben auch Lichtmessungen zu verschiedenen Zeiten gemacht, um die Stimmung korrekt im Spiel umzusetzen.

Noch nie haben wir für ein Game so viel Aufwand betrieben und so viele Daten gesammelt, wie für Second Son. Wenn wir das Spiel zb. in der Antarktis angesiedelt hätten, hätten wir viel mehr Zeit benötigt oder nicht die selbe Menge an Details sammeln und umsetzen können. Es ist der Anfang etwas Neuem in Videospielen: die reale Welt detailliert umsetzen und in die Hände des Spielers geben.

Seattle ist aber auch fest in Microsoft-Hand. War das ebenfalls ein Grund, warum Seattle gewählt wurde? Um Chaos im Hinterhof des Feindes anzurichten?

Nein, nein… warte Mal: Verdammt, wieso habe ich eigentlich nicht daran gedacht? Das wäre cool gewesen, das ins Spiel einzubauen.

Man könnte eine Extra-Mission machen, in der man nach Redmond zum Microsoft-Campus reist und dort Leute verprügelt.

Ja, vielleicht... nein, nein! Das ist böse! Das machen wir nicht. Aber es ist eine feine Idee. Ich wünschte ich hätte sie vor einem Jahr gehabt.

DLC?

(Lacht)