Intel kündigt 200 Dollar-Tablet an

Der Technologiekonzern Intel stellte am Dienstag das StudyBook, ein Tablet zu Bildungszwecken, vor. Das sieben Zoll (1024x600 Pixel) große Tablet mit Intel Atom-Prozessor soll als kostengünstiger Ersatz für Schulbücher seinen Weg in Schulklassen weltweit finden. Intel zufolge soll der Preis für das Tablet, entgegen der Konkurrenz von Apple, unter 200 US-Dollar liegen. Doch ähnlich wie bei der Ultrabook-Plattform will Intel hier nur die Rahmenbedingungen liefern, die Adaptierung und Anpassung soll von anderen Hardwareherstellern erfolgen.