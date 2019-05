Intel präsentiert seine neuen 10-nm-Prozessoren

Intel hat auf der Computex-Messe serienreife Prozessoren vorgestellt, die im Verfahren „10+ nm“ gefertigt sind. „nm“ steht für Nanometer und bezeichnet die Strukturbreite. Theoretisch gilt: Je kleiner dieser Wert, desto mehr Technologie kann in einen Prozessor gepackt werden, desto weniger Energiebedarf ist nötig und desto mehr kann die Taktfrequenz gesteigert werden.

Während 14 nm viele Jahre der Standard war, haben etwa schon Huawei, Apple und Samsung damit begonnen, Chips in 10-nm-Bauweise herzustellen. Jetzt hat Intel mit den Prozessoren Ice Lake U nachgezogen. Sie sind die zehnte Generation der Intel-CPUs. Wie das „U“ im Namen verrät, sind die vorerst nur für Ultrabooks gedacht, also kompakte Notebooks mit ansprechender Leistung und Akkulaufzeit. Reine 10-nm-Chips sind es übrigens nicht: Prozessor und Grafikeinheit sitzen auf dem 10-nm-Chip. Der Begleitende PCH-Chipsatz ist allerdings in 14 nm. Er enthält etwa Sata-Ports, USB-Ports und PCIe-Lanes.