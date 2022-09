Intel leakt versehentlich Spezifikationen für neue Chips

24 Kerne, 32 Threads

Wie in den Spezifikationen der Raptor-Lake-Chips zu sehen ist, werden wird der Flaggschiff-Prozessor i9 13900K über 24 Cores und 32 Threads verfügen. Die maximale Frequenz wird mi 5,4 GHz angegeben. Das System wird voraussichtlich aus 8 Performance-Kerne und 16 Energiespar-Kerne bestehen, wir aus zuvor geleakten Slides hervorgeht.

Laut Intel soll die neue Chip-Generation bei der Single-Thread-Performance um 15 Prozent leistungsfähiger sein als die Vorgängerversion. Bei der Multi-Thread-Performance mache die Leistungssteigerung 41 Prozent aus.

Neue Chips von AMD und Intel

Es wird erwartet, dass Intel am hauseigenen "Innovation Day" am 27. September die neuen Raptor-Lake-Prozessoren der 13. Generation offiziell präsentieren wird. Voraussichtlich wird das Konkurrenzunternehmen AMD am selben Tag seine Zen 4 Ryzen 7000 Chips vorstellen.