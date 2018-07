iOS 12 Beta im Test: Das kann Apples neues Betriebssystem

Benachrichtigung und bewusste Nutzung

Mit iOS 12 bringt Apple ein von vielen Nutzern lange gewünschtes Feature. Benachrichtigungen werden ab sofort am Sperrbildschirm gruppiert dargestellt. Besonders beim ersten Blick auf das Display am Morgen sorgt das für deutlich mehr Übersicht.

Neu ist ebenfalls die Funktion “Bildschirmzeit”. Sie findet sich in den Einstellungen und gibt einen Überblick darüber, wie oft man welche Art von Apps wie lange verwendet. Außerdem lässt sich so eine “Auszeit” planen. In einem manuell festgelegten Zeitrahmen können so nur zugelassene Apps sowie Telefonanrufe verwendet werden.

Hier können auch Beschränkungen festgelegt und per Code geschützt werden. So kann man einstellen, ob es möglich sein soll, Käufe über iTunes zu tätigen. Auch ist es möglich, nur eine bestimmte Auswahl an Apps zu erlauben. Gedacht sind die Optionen etwa für Eltern, die so die iOS-Geräte ihrer Kinder absichern wollen.

Nicht stören

Integriert wurde auch ein “Nicht stören”-Modus. Ist jener aktiviert, werden Anrufe und Mitteilungen stummgeschaltet. Man kann ihn entweder manuell einschalten oder per Zeitplan aktivieren.

Die neuen Optionen machen durchaus Sinn, wenn man es nicht von sich aus schafft, das Handy bewusst weg zu legen oder permanent Facebook zu checken. Die fixe Integration derartiger Funktion in das Betriebssystem macht durchaus Sinn. Die Statistiken sind ein witziges Extra, für mich bieten sie in der täglichen Nutzung aber keinen Mehrwert.