iOS 8 bringt Start von Gesundheitsplattform HealthKit

Wie bereits erwartet, wurde der Musikerkennungsdienst Shazam in Siri integriert. Damit lassen sich Songs, die man im Radio oder in der Umgebung hört, automatisch über iOS in iTunes finden und kaufen. Einkäufe, die über eine Kreditkarte - etwa in der Familie - getätigt wurden, können auf bis zu sieben Geräten synchronisiert werden. Zudem wird Apple zukünftig auch anbieten, dass man Apps probeweise kauft und folglich zurückgeben kann, wenn man nicht zufrieden ist. App-Hersteller können zukünftig auch App-Bundles - etwa zu ermäßigtem Preis anbieten.

In der Präsentation wurde auch die neue Entwicklersprache Swift vorgestellt, mit der das Programmieren von Apps erheblich erleichtert werden soll. Neue Entwicklerkits für Gamer, unter anderem die neue Entwickler-Ebene Metal, soll zu noch besserer Ausbeute beim Ausnützen der Hard- und Firmware von iOS-Geräten führen - etwa 3D-Effekte.