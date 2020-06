Apple stellt OS X 10.10 Yosemite vor

Neben den optischen Veränderungen wurde auch der Finder überarbeitet und kann nun Google-ähnlich einfach durch einen Klick auf die Oberfläche für sämtliche Dateien, Programme, Widgets, aber auch einige neue Webservices aufgerufen werden. Mit iCloud Drive will Apple ebenfalls an Google und anderen Cloudanbietern wie Dropbox dranbleiben und zeigt alle in der iCloud gespeicherten Files im Finder an. Ein neues Mail-Feature erlaubt es, bis zu fünf Gigabyte große Dateien zu versenden, indem Mac OS X Yosemite das File in die iCloud synct und von dort wieder "abholt", wenn der Empfänger die Nachricht öffnet.