iOS im Auto: Apple startet CarPlay

Apple macht einen Schritt zur Integration seiner Geräte und Dienste im Auto. Der iPhone-Hersteller stellte am Montag die Plattform CarPlay vor. Über sie kann man unter anderem während der Fahrt auf den sprechenden Assistenten Siri, Kartendienste und die eigene Musik zugreifen. Wenn eine Nachricht eintrifft, könne man sie mittels Siri abrufen und per Sprachbefehle auch antworten, wie Apple in einer Aussendung schreibt. Neben den offiziellen Apple-Apps wie etwa iTunes unterstützt das System auch Applikationen von Drittanbietern wie Spotify und iHeartRadio. CarPlay wird als Update zu iOS 7 ausgeliefert und funktioniert mit den iPhones 5, 5s und 5c. Als erste Fahrzeuge sollen diese Woche Modelle von Mercedes, Volvo und Ferrari gezeigt werden, die die Technologie fix integriert haben. Folgen sollen unter anderem BMW, Ford, Toyota und Nissan.