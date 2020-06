Das nächste iPhone soll vom neuen Apple-Chef Tim Cook am 4. Oktober im Zuge einer Pressekonferenz enthüllt werden. Dies berichtet AllThingsD, der Technik-Blog des Wall Street Journal. Cook werde beim Event in die Rolle von Steve Jobs schlüpfen und erstmals durch einen Apple-Event führen. Das Smartphone selbst wird dem Blog zufolge in den Wochen darauf in den Handel kommen.