iPhone 6: Konzept-Video zeigt holografische Projektoren

Das iPhone 6, das Apple wohl noch heuer präsentieren wird, regt die Phantasie von Designern an. Ein vor kurzem auf YouTube veröffentlichtes Konzept-Video der italienischen 3D-Grafik und Videospezialisten von The Set Solution zeigt die nächste Generation des Apple-Smartphones mit holografischen Projektoren, die an der Seite des Geräts angebracht sind und Nutzer mit jeweils links und rechts projizierten Bildschirmen interagieren lässt. Demonstriert wird auch, wie ein vertikal projiziertes Hologramm für 3D-Spiele genutzt werden könnte.