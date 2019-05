iPhones haben ein Penisfoto-Problem

Am häufigsten passiert dieses Cyber-Flashing an Orten mit vielen Menschen, wie etwa vollen Bars, Zügen und Flugzeugen. In einigen Fällen wurden so auch schon Bombendrohungen und ähnliches verschickt, um Panik zu verbreiten. Ein Teenager hat im Vorjahr, angeblich unabsichtlich, in einem Flugzeug ein Bild eines fiktiven Tatorts, samt Leiche, an 15 iPhones geschickt. Die Startvorbereitungen wurden deshalb abgebrochen.