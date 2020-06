Jelly Bean soll Ice Cream Sandwich folgen

Nach Gingerbread, Honeycomb und Ice Cream Sandwich soll nun Jelly Bean folgen. Dieser Namen für die übernächste Version von Googles mobilem Betriebssystem Android hat die besten Chancen, das Rennen zu machen. Dies berichtet Thisismynext und bezieht sich dabei auf zwei Google-Insider.

Der Name folgt dem Prinzip, dass jede neue Version des Systems im Alphabet mit dem nachfolgenden Buchstaben beginnt und nach einer Süßigkeit benannt wird. Laut dem Bericht sei die Auswahl im Englischen an Süßspeisen, die mit "J" beginnen, vergleichsweise limitiert. Jelly Bean gilt demnach als so gut wie fixiert. Es handelt sich dabei um Zuckerl in Form kleiner Bohnen. Während die Hülle hart ist, ist der Kern weich. Unterschiedliche Außenfarben geben Aufschluss über die Geschmacksrichtung.

Welche Versionsnummer Jelly Bean tragen soll, ist unbekannt. Unklar ist auch, ob es sich um ein großes Update mit tiefgreifenden Änderungen, wie sie bei Ice Cream Sandwich geplant sind, handelt.