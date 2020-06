Jolla Tablet im Hands-On: Sailfish OS stiehlt die Show

Beim Jolla Tablet spielt die Hardware nur eine Nebenrolle. Der wahre Star ist Sailfish OS 2.0, das mit einem ungewöhnlichen, aber gut durchdachten Bedienkonzept zu überzeugen weiß. Hoffentlich kann Jolla mehr Entwickler für diese Plattform begeistern, denn das Angebot an nativen Apps ist derzeit noch mager. Wer dennoch bereits jetzt einen Blick in die Zukunft wagen will, kann sich ein Jolla Tablet auf Indiegogo zulegen. Das Tablet ist ab 219 US-Dollar verfügbar.

Disclaimer: Redakteure der futurezone berichteten live vom Mobile World Congress in Barcelona. Die Reisekosten wurden von der futurezone GmbH selbst sowie von Samsung, ZTE und T-Mobile übernommen.