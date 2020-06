Kaffeemaschine passt Kaffeestärke an Schlaf an

Das Unternehmen Smarter hat eine Kaffeemaschine mit integriertem WLAN vorgestellt, die immer dann den perfekten Kaffee bereitstellen soll, wenn man ihn gerade notwendig hat. Dazu verbindet sich die Kaffeemaschine im hauseigenen WLAN-Netz mit dem Internet und kommuniziert so mit den dazugehörigen Apps, die für Android und iOS erhältlich sind. So ist es etwa möglich, aus der Ferne zu steuern, wann die Maschine anfangen soll, Kaffee zu brühen. Wahlweise kann man auch festlegen, dass automatisch damit begonnen werden soll, wenn man nach Hause kommt. Auch die Kaffeestärke bzw. die verwendete Menge an Wasser kann damit kontrolliert werden.