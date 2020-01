Kampfpreis: China-Autobauer bringt E-SUV nach Österreich

SAIC will mit MG in Europa Fuß fassen

Jetzt will SAIC mit strombetriebenen MG-Autos in Europa Fuß fassen. Nach Norwegen und den Niederlanden ist Österreich das dritte europäische Land, in dem SAIC Motor unter anderem mit MG vertreten ist, teilte die für den MG-Vertrieb gegründete Frey e-Motion GmbH, eine Tochter der Frey Holding, am Montag mit.

„Mit Toyota und Lexus setzen wir seit Jahrzehnten auf Hybrid. Unser Portfolio um Elektroautos zu erweitern, war daher ein für uns logischer Schritt“, so Frey-Holding-Chefin Anja Frey-Winkelbauer.

Frey bietet das MG-Modell ZS EV in zwei Ausstattungsvarianten an. Der ZS EV Comfort kostet 31.790 Euro, die Luxusversion gibt es ab 33.790 Euro. Die Batterie hat den Angaben zufolge eine Reichweite von 263 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 140 Stundenkilometer.