Kassettenspieler mit Bluetooth 5.0 verbindet 80er und 2010er

Kabel oder kein Kabel

Sein Produkt nennt sich "It's OK" und ist im Prinzip ein Walkman mit Bluetooth 5.0. Kassettenmusik lässt sich so auf drahtlose Kopfhörer oder Lautsprecher übertragen, wie TechCrunch berichtet. Wer sich den Kabelsalat nicht ersparen will, findet aber auch einen normalen Kopfhöreranschluss auf It's OK vor. Finanziert werden soll das Projekt per Crowdfunding auf Kickstarter. Das Finanzierungsziel von umgerechnet 11.377 Euro wurde bereits weit übertroffen.