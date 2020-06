KDDI Fx0: Das erste Handy, das Lust auf Firefox OS macht

Das Äußere des Fx0 sticht sofort ins Auge, da es sich von so ziemlich jedem anderen bekannten Smartphone abhebt. Die in einem Goldton gehaltene Kunststoffverkleidung ist transparent, wodurch man die elektronischen Bauteile im Inneren und den Akku erkennen kann. Die Oberfläche ist strukturiert, wodurch das Fx0 gut in der Hand liegt. Das Display hat eine Diagonale von 4,7 Zoll und löst mit 720p aus. Hochauflösender durfte man Firefox OS bislang noch auf keinem in Serie produzierten Handy genießen. Das Display selbst macht einen überdurchschnittlichen Eindruck und ist gleichzeitig hell und kontrastreich.

Im Inneren ist ein Snapdragon 400 mit einer Taktrate von 1,2 GHz verbaut. Der Arbeitsspeicher beträgt 1,5 GB und der interne Flash-Speicher liegt bei 16 GB. Wahlweise kann man auch noch eine Micro-SD-Karte einsetzen.