Kitsch für Könige: Goldene Airpods kosten 10.000 US-Dollar

Der Onlinehändler Brikk.com bietet dem Luxus zugeneigten Apple-Fans diverse Airpod-Varianten aus Edelmetall an. Neben Versionen in 24 Karat Gelbgold, 18 Karat-Rosegold und Platin gibt es mit der "Deluxe"-Ausgabe ein noch teureres Accessoire. Die goldenen Kopfhörer sind mit zwei Karat Diamanten bestückt. 34 winzige Edelsteine in Doppelreihe pro Ohrstöpsel machen das Produkt besonders repräsentativ.

Der Preis für die Deluxe-Airpods liegt bei 9995 US-Dollar. Das entspricht umgerechnet etwa 8600 Euro. Die Ausführung in Gelbgold ohne Diamanten ist für vergleichsweise günstige 4995 Dollar zu haben. Das sind twa 4300 Euro. Neben den Airpods bietet Brikk.com auch aus Edelmetall und Edelsteinen gearbeitete iPhone-Hüllen, iWatch-Gehäuse und Nikkon-Fotokameragehäuse an. Apple selbst hat mit den Produkten nichts zu tun.