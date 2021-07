KnowRoaming: SIM-Sticker soll beim Roaming Geld sparen

Ein kleiner Sticker auf der SIM-Karte aktiviert sich im Ausland automatisch und will so teure Roaming-Kosten vermeiden. Die futurezone hat KnowRoaming getestet.

Mobilfunkbetreiber begrüßen den Dienst

Im Fokus des Start-ups stehen laut Gundelfinger derzeit vorwiegend Kunden in englischsprachigen Ländern, weswegen die dazugehörige App derzeit nur in Englisch verfügbar ist. Nutzbar ist KnowRoaming jedoch bereits in zahlreichen Ländern weltweit und man arbeite derzeit auch daran, die App in mehreren Sprachen anzubieten.

Das Aufkleben des Stickers

Der SIM-Sticker kommt in einer kleinen Plastikbox und wird mit einer Vorrichtung ausgeliefert, die das Aufkleben so einfach wie möglich gestalten soll. Um den Sticker aufzutragen, muss man seine SIM-Karte zuerst in einen zugeschnittenen Pastikrahmen geben, in dem der Sticker bereits korrekt ausgerichtet ist. Anschließend drückt man mit einem beiliegenden Werkzeug die SIM an dem Sticker fest. Im futurezone-Test dauerte das Auftragen des Stickers weniger als eine Minute.

Wenn man sein Android-Handy mit der beklebten SIM startet, erscheint ein eher seltenes Notification-Symbol in der Benachrichtigungsleiste. Es ist das Icon des SIM-Toolkits, das in der Regel auf jedem Gerät vorinstalliert ist. In der Benachrichtungsleiste wird an der entsprechenden Stelle entweder “Home” oder “ KnowRoaming” angezeigt, je nachdem, ob der Sticker derzeit aktiv ist.

Die App

Die Tarife

Als Vergleichswert wurde der Callback-Tarif von KnowRoaming herangezogen, da die Funktion standardmäßig eingeschaltet ist. Da die KnowRoaming-Tarife in US-Dollar angegeben sind, muss für den Vergleich außerdem zuerst in Euro umgerechnet werden. Als Wechselkurs wird der Tageswert beim Verfassen des Artikels von 0,88664 EUR angenommen.

Das Nutzen der KnowRoaming-SIM im Ausland macht natürlich nur dann Sinn, wenn man sich auch tatsächlich Geld beim Telefonieren bzw. beim Surfen sparen kann. Die futurezone hat einige Stichproben gemacht und verglichen, was von den jeweiligen Reisezielen ein ausgehendes Gespräch zu einer Mobilfunknummer in Österreich kostet. Spezielle Roaming-Pakete oder Roaming-Tarife der Mobilfunker werden in dieser Rechnung nicht berücksichtigt.

Roaming-Pakete als Alternative

Drei bietet ein Einmalpaket an, das eine Woche gültig ist und 50MB um sechs Euro enthält. Rechnet man das auf den Preis pro MB aus, kommt man auf 12 Cent. T-Mobile bietet 200MB für sieben Tage um 20 Euro an, kommt also auf 10 Cent pro MB.

In der Praxis

In der Praxis hat KnowRoaming im futurezone-Test so funktioniert, wie angegeben. Verlässt man das Heimnetz in Österreich, springt verlässlich die KnowRoaming-SIM an und schaltet den Betrieb ein. Wahlweise kann man in der App auch festlegen, dass KnowRoaming manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden muss. Direkt in der App hat man auch Zugriff auf eine detaillierte Tarifübersicht. Dabei muss man lediglich angeben, in welchem Land man sich befindet und in welches Land man telefonieren möchte.

Etwas problematisch war es dann nur, eine Internetverbindung im Ausland herzustellen. Teilweise war es notwendig, einen neuen Access Point anzulegen. Das ist relativ simpel gestaltet, so muss man dabei lediglich “knowroaming” als Namen angeben. Eine Anleitung, wie genau man vorgeht, gibt es darüber hinaus in der App.

Im Praxistest in Ungarn, der Schweiz, Deutschland und den USA war die Geschwindigkeit jeweils ausreichend und lag in der Regel zwischen vier und sechs Mbit/s. Derzeit bietet KnowRoaming laut eigenen Angaben lediglich 3G-Geschwindigkeiten an, LTE will man in Zukunft ebenfalls unterstützen.