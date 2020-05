Kurven auf Knopfdruck

Beinahe spannender als der Curved UHD TV ist die neue U9000 Curved UHD TVSerie – das Besondere an dieser Produktgattung – die Kurven gibt es auf Knopfdruck, sprich, der Flat-TV kann mit der Fernbedienung in einen Curved-TV umgewandelt werden. Die U9000er gibt es in den Größen 55 Zoll (140 cm), 65 Zoll (165 cm) und 78 Zoll (198 cm).

Den Smart Hub hat Samsung neu gestaltet und enthält nun auch die Option, Spiele von Studios wie Electronic Arts ( EA) oder Gameloft spielen zu können. Im Inneren der Flat-TVs arbeiten Quad Core und Quad Core Plus Prozessoren – letztere sind doppelt so schnell wie die Vorgänger. Zudem warten die neuen Samsung TVs mit einem neuen Multi-Link-Feature auf, das Multitasking im Großformat ermöglicht - der Bildschirm kann unterteilt und so unterschiedlicher Content gleichzeitig angeschaut werden. Punkto TV-Inhalte kooperiert Samsung künftig mit diversen Content-Anbietern wie Amazon.com, Netflix, MGO, Comcast oder etwa DirecTV, die die UHD-Inhalte bringen werden.

Preise gab Samsung für seine Flat-TVs keine bekannt, sie dürften sich aber im oberen Preissegment bewegen