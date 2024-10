Bitcoin kratzt an 70.000 Dollar Marke und neuem Allzeithoch

Die digitale Währung hat in den vergangenen Wochen stark an Wert gewonnnen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Wer Bitcoin besitzt, hat es bereits am Wert des Portfolios gespürt. Die digitale Währung hat in letzter Zeit stark an Wert zugelegt. Im September lag Bitcoin noch bei rund 54.000 Dollar, am Freitagabend stand der Kurs bei nicht ganz 69.000 Dollar - das ist ein Anstieg von fast 28 Prozent.

In der Krypto-Community wird nun natürlich die immer wiederkehrende Frage gewälzt: Schafft Bitcoin ein neues Allzeithoch? Dafür müsste die digitale Währung auf mehr als 73.000 Dollar steigen. Diesen Wert hatte Bitcoin im März diesen Jahres erreicht.

➤ Mehr lesen: Das Mysterium um Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto geht weiter