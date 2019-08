Lamborghini teasert Hybrid-Hypercar

In dem Text des Bildes wird auf die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt verwiesen, die am 12. September startet. Spätestens dann dürfte es also weitere Details zu dem Projekt geben. Laut einem Bericht bei Autoblog soll es sich um ein Fahrzeug mit Hybrid-Antrieb handeln.

Zu futuristisch

Im Rahmen des Projekts hieß es 2017, dass anstatt eines zentralen Motorblocks vier einzelne Elektromotoren in die Räder integriert sein sollen. Den Strom sollen sie von Superkondensatoren beziehen, der unter anderem in Nanopartikeln innerhalb der Kohlefaser-Struktur des Sportwagens gespeichert ist.

Viele der 2017 angekündigten Technologien sind immer noch Zukunftsmusik. Dennoch darf man gespannt sein, was der Autohersteller für die Messe überlegt hat.