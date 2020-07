Lara Croft: Normale Brüste, große Emotionen

Die Designer setzen hier auf eine Mischung aus freier Welterkundung und vorgegebenen Eventabläufen. Was weiters auffällt: Kämpfen und Schießen ist nicht mehr so einfach wie in früheren Teilen und erfordert Geschick. Im Zuge dessen tötet sie erstmals in ihrem Leben ein Tier, in späterer Folge auch den ersten Menschen – was sie beides emotional extrem belastet. In Zwischenszenen wird dieser Gefühlstress dramatisch erzählt. Ob dies auch den Spieler berührt, darf aber bezweifelt werden. Dieser Aspekt wirkt künstlich, da Lara nach dem ersten Kill mit Pfeil und Bogen keinerlei Probleme mehr hat, Gewalt auszuüben. In weiterer Folge wird ungehemmt geschossen und gesprengt.

Heulsuse

Laut Game-Designer Kyle Peschel wird der Kampf mit Naturkräften und die Wandlung einer naiven Zwanzigjährigen in eine starke, selbstbewusste Abenteuerin gespielt. Ziel sei es, den Spieler mit unangenehmen Situationen zu konfrontieren, um die Taten nicht unreflektiert geschehen zu lassen. In Zuge einer Präsentation wirkte der Kontext jedoch sehr oberflächlich und von Klischees geprägt. So ist Lara einen Großteil der Zeit schlamm- und blutverschmiert, um fix und fertig zu wirken. Sie hat Seitenstechen, kämpft mit Hunger und Kälte.