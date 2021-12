Die besten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke

Für Gamer*innen in der Familie oder im Freundeskreis gibt es eine große Auswahl an Geschenkmöglichkeiten. So sind bei Starselect neben Gutscheinkarten für Blizzard, den Playstation Store oder für Xbox Spiele erhältlich, aber auch In-Game Währungen wie FIFA-Points oder DLC-Zusätze. Für alle mobilen Zocker*innen sind zudem auch Gutscheine für die Appstores von Apple und Google erhältlich.

Mithilfe einer GPS-Karte können zudem Routen auf das Smartphone oder GPS-Geräte geladen werden. Für Sportler*innen, die sich selbst herausfordern wollen, gibt es verschiedene Challenges und individuelles Training. Social Media-üblich können sich die User*innen hier auch austauschen und ihre Erfolge teilen. Wer eine Mitgliedschaft verschenkt, erhält selbst 2 Gratis-Monate.

Datenschutz als Präsent

Mit VPN-Servern kann man seine Daten bzw. Privatsphäre im Netz schützen und auf nationenbeschränkte Inhalte zugreifen. Somit ist es ein geeignetes Geschenk für eigentlich alle Internet-Nutzer*innen. Software des beliebten Herstellers NordVPN findet sich für unter 60 Euro bei einem Jahr Schutz. Somit erhält man Zugriff auf mehr als 5.000 Servern in 60 Ländern und kann die bei bis zu 6 Geräten verwenden. Browserverlauf und Online-Aktivitäten bleiben somit Privatsache und Website-Einschränkungen, Zensur, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Werbung können vermieden werden.

All I want for Christmas is Krypto

Bitcoin & Co sind mittlerweile in aller Munde und vielleicht finden sich unter euren Liebsten bereits Krypto-Anleger*innen. Ganz einfach beschenken kann man sie mit Cryptovoucher, das wie eine Art Prepaid-Karte für Kryptowährungen funktioniert. Mit einem Code, der sofort per E-Mail zugesendet wird, kann schnell der nächste Kryptokauf vorgenommen werden.

Wer nicht wirklich weiß, was er schenken soll, kann auch einen Wunschgutschein bestellen, der bei über 100 verschiedensten Anbietern eingelöst werden kann. Dieser Gutschein kann mit einer personalisierten Karte mit unterschiedlichen Motiven gratis per Post versandt oder digital übermittelt werden.

Soll das Geschenk doch in physischer Form sein, dann ist Schnelligkeit die Devise. Außerdem kann man nach Shops Ausschau halten, die eine schnelle und rechtzeitige Lieferung für Heiligabend anbieten. Bei Radbag gibt es beispielsweise verschiedenste Präsente, die zum Teil auch personalisierbar sind. Wie es auf futurezone-Anfrage heißt, wird alles, was vor dem 22.Dezember um 24:00 Uhr dort bestellt wird durch den Express-Versand „mit sehr großer Wahrscheinlichkeit“ spätestens am 24. Dezember geliefert.